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Ташуев — об увольнении из "Ахмата": удивляюсь, почему не дали время на исправление

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Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев признался, что не понимает, почему ему не дали времени на исправление ситуации в команде.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сам удивляюсь, почему мне не дали время для исправления ситуации. Может быть, эмоции сыграли в сторону этого решения", — сказал Ташуев.

Сергей Ташуев тренировал "Ахмат" с сентября 2022 года, приведя команду в первый сезон к пятому месту в чемпионате России. По ходу нынешнего сезона специалист был уволен за неудовлетворительные результаты, на его место был назначен Мирослав Ромащенко, долгое входивший в тренерские штабы Станислава Черчесова в различных командах.

Источник: Sport24.


Ташуев Ахмат
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