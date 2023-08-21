Ташуев — об увольнении из "Ахмата": удивляюсь, почему не дали время на исправление

Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев признался, что не понимает, почему ему не дали времени на исправление ситуации в команде.

Фото: ФК "Ахмат"





Сергей Ташуев тренировал "Ахмат" с сентября 2022 года, приведя команду в первый сезон к пятому месту в чемпионате России. По ходу нынешнего сезона специалист был уволен за неудовлетворительные результаты, на его место был назначен Мирослав Ромащенко, долгое входивший в тренерские штабы Станислава Черчесова в различных командах.



Источник: "Сам удивляюсь, почему мне не дали время для исправления ситуации. Может быть, эмоции сыграли в сторону этого решения", — сказал Ташуев.Сергей Ташуев тренировал "Ахмат" с сентября 2022 года, приведя команду в первый сезон к пятому месту в чемпионате России. По ходу нынешнего сезона специалист был уволен за неудовлетворительные результаты, на его место был назначен Мирослав Ромащенко, долгое входивший в тренерские штабы Станислава Черчесова в различных командах.Источник: Sport24