– На самом деле, я очень много отзывов слышал и навел справки. Действительно, Россия тебе может предложить абсолютно все. Абсолютно спокойная и безопасная страна. Москва – вообще великолепный город, который тоже даст абсолютно все условия для комфортного, хорошего проживания тут, – приводит слова Давилы Sport24.
21 августа пресс-служба московского ЦСКА сообщила о том, что Виктор Давила прибыл в Россию. Сейчас проходит операция по выкупу его контракта у мексиканского "Леона". Как только данная процедура завершится, чилийский нападающий подпишет трудовой договор с "армейцами".
Форварду Виктору Давиле 25 лет. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5,5 миллионов евро. Действующий контракт чилийца с мексиканским "Леоном" рассчитан до декабря 2024 года.
Дебют 25-летнего чилийца в составе "красно-синих" может состояться в пятницу, 25 августа, в выездной встрече с "Оренбургом" в рамках 6-го тура чемпионата России.
Новичок ЦСКА Давила: Россия – абсолютно спокойная и безопасная страна
Новичок московского ЦСКА Виктор Давила поделился мыслями по поводу переезда в Россию на фоне текущей геополитической обстановки.
Фото: ФК "Леон"