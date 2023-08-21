Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
2 - 1 2 1
НефтехимикЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
П1 5.6X 3.1П2 1.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
4 - 3 4 3
СевильяЗавершен
Гранада
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Болонья
0 - 2 0 2
Милан1 тайм
П1 30X 14.5П2 1.06
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Новичок ЦСКА Давила: Россия – абсолютно спокойная и безопасная страна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новичок московского ЦСКА Виктор Давила поделился мыслями по поводу переезда в Россию на фоне текущей геополитической обстановки.
Фото: ФК "Леон"
– На самом деле, я очень много отзывов слышал и навел справки. Действительно, Россия тебе может предложить абсолютно все. Абсолютно спокойная и безопасная страна. Москва – вообще великолепный город, который тоже даст абсолютно все условия для комфортного, хорошего проживания тут, – приводит слова Давилы Sport24.

21 августа пресс-служба московского ЦСКА сообщила о том, что Виктор Давила прибыл в Россию. Сейчас проходит операция по выкупу его контракта у мексиканского "Леона". Как только данная процедура завершится, чилийский нападающий подпишет трудовой договор с "армейцами".

Форварду Виктору Давиле 25 лет. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5,5 миллионов евро. Действующий контракт чилийца с мексиканским "Леоном" рассчитан до декабря 2024 года.

Дебют 25-летнего чилийца в составе "красно-синих" может состояться в пятницу, 25 августа, в выездной встрече с "Оренбургом" в рамках 6-го тура чемпионата России.


ЦСКА Давила
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится