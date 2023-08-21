– Абаскаль сказал, что Карасев неправильно показал желтую Игнатову на 10-й минуте. Из-за этого, что ли, "Спартак" пропустил три гола? Пускай тренер разбирается со своей командой. В этом году никто не будет, как в прошлом, собираться с представителями "Спартака" и что-то им объяснять.
Да, желтая Игнатову вываливается из общей картины, потому что она была показана рано. И такие моменты не нужны, Карасев и сам это наверняка понял потом, – цитирует Федотова "Чемпионат".
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в июле прошлого года. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзовые медали чемпионата России-2022/23. Перед весенним отрезком минувшего сезона москвичи располагались на втором месте, но растеряли запас очков и уступили "серебро" ЦСКА. Кроме того, спартаковцы не смогли защитить Кубок страны, сенсационно проиграв клубу Первой лиги "Акрону".
После четырех побед на старте нового сезона "Спартак" во главе с Абаскалем потерпел два поражения подряд - от "Урала" (2:3) и "Зенита" (1:3). Отметим, что в последних 3 матчах ворота "красно-белых" защищает 22-летний голкипер Илья Свинов, пропустивший 10 голов за 270 минут игрового времени.
После домашнего поражения от "Зенита" Абаскаль резко раскритиковал арбитра Сергея Карасева за то, что тот рано показал желтую карточку полузащитнику хозяев Михаилу Игнатову на 10-й минуте, что, по словам испанца, не позволило футболистам "Спартака" оказывать давление на соперника в оставшееся время игры.
Федотов: Карасев неправильно показал желтую Игнатову на 10-й минуте. Из-за этого, что ли, "Спартак" пропустил 3 гола?
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на критику со стороны главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в адрес судьи Сергея Карасева за показанную желтую карточку полузащитнику Михаилу Игнатову в матче с "Зенитом" (1:3).
Фото: "Коммент.Шоу"