– Все, что происходит вне стадиона, не является юрисдикцией КДК. На его условную дисквалификацию этот эпизод никак не повлияет. Я видел это видео, с моей точки зрения, оскорбительных слов Дзюбой сказано не было, – цитирует Григорьянца "СЭ".
Артем Дзюба, продолжающий восстанавливаться от травмы, остался в Москве и не принимал участия в выездной игре 5-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1). 34-летний форвард смотрел трансляцию матча по телевидению 19 августа. Когда полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук забил мяч на 97-й минуте, сравняв счет, комментатор Михаил Моссаковский сказал, что "железнодорожники" вымучили ответный гол на последних минутах игры. Дзюба выложил в своем Telegram-канале видеозапись трансляции, прокомментировав фразу Моссаковского словами: "Иди ты знаешь куда! Вымучил…".
Игра завершилась со счетом 1:1. Автором гола в составе "Краснодара" стал хавбек Ильзат Ахметов в дебюте второго тайма. Напомним, 16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал футболиста на два матча условно и дополнительно оштрафовал на 50 тысяч рублей за угрозу "засунуть телефон в одно место" корреспонденту после игры РПЛ с "Крыльями Советов". Условная дисквалификация распространяется до конца сезона.
Глава КДК – о фразе Дзюбы в адрес комментатора Моссаковского: с моей точки зрения, оскорбительных слов сказано не было
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что фраза нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес комментатора не повлияет на его условную дисквалификацию.
Фото: ФК "Локомотив"