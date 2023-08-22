"Вендел — мастер! Если есть мастерство, то неважно, принимал он участия в товарищеских матчах, или нет", — сказал Тарханов.
25-летний Вендел за всю историю выступлений в "Зените" принял участие в 91-м матче, в которых забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Тарханов: Вендел — мастер! Если есть мастерство, то неважно, принимал он участия в товарищеских матчах, или нет
Российский тренер Александр Тарханов высказался о полузащитнике "Зенита" Венделе.
Фото: ФК "Урал"