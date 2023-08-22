Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Тарханов: Вендел — мастер! Если есть мастерство, то неважно, принимал он участия в товарищеских матчах, или нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Александр Тарханов высказался о полузащитнике "Зенита" Венделе.
Фото: ФК "Урал"
"Вендел — мастер! Если есть мастерство, то неважно, принимал он участия в товарищеских матчах, или нет", — сказал Тарханов.

25-летний Вендел за всю историю выступлений в "Зените" принял участие в 91-м матче, в которых забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Вендел Тарханов Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится