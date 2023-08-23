– Да, действительно, "Кадис" отклонил предложение ЦСКА. Не знаю, захочет ли игрок переезжать в Россию. Для начала нужно, чтобы клуб прислал более крупное предложение, – цитирует Глушевича "СЭ".
Ранее испанское издание ElDesmaruque сообщило, что "Кадис" ответил отказом на предложение "армейского" клуба по поводу трансфера Милутина Осмайича. В летнее трансферное окно "Спартак" оформил переход конголезского нападающего "Кадиса" Тео Бонгонда. На этой неделе ЦСКА анонсировал переход форварда Виктора Давилы из "Леона".
Агент нападающего "Кадиса" Осмайича: для начала нужно, чтобы ЦСКА прислал более крупное предложение
Игорь Глушевич, агент форварда испанского "Кадиса" Милутина Осмайича, подтвердил информацию о том, что клуб Ла Лиги отклонил предложение московского ЦСКА о трансфере 24-летнего черногорца.
Фото: ФК "Кадис"