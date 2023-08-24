– Отсутствие Малкома не критично. Для "Зенита" Вендел – более значимая фигура, чем Малком. Он ведет игру команды, Малком же провел один великолепный сезон, и продать его на пике – великолепная сделка, отличная менеджерская работа клуба. Уход Малкома – это потеря, но, во-первых, Мантуан выглядит неплохо, и во-вторых, ключевой игрок команды в моем понимании – это Вендел, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно "Зенит" продал Малкома в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 млн евро. Эта сделка стала самым дорогим трансфером на выход в истории чемпионатов России, а также второй в списке самых дорогих переходов чемпионата Саудовской Аравии.
20 августа Вендел был признан лучшим футболистом центральной игры минувшего тура между "Спартаком" и "Зенитом" (1:3). 25-летний полузащитник "сине-бело-голубых" забил два мяча в ворота голкипера москвичей Ильи Свинова и обеспечил своей команде победу. Благодаря этому результату действующие чемпионы страны набрали 10 очков и обошли "Спартак" в таблице РПЛ, поднявшись на 4-е место. "Красно-белые" потерпели второе поражение подряд и опустились на шестую позицию в чемпионате.
Широков: для "Зенита" Вендел – более значимая фигура, чем Малком, который провел один великолепный сезон
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков сравнил вклад в успехи питерской команды полузащитников Вендела и Малкома, который этим летом перешел в саудовский "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"