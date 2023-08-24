"Кто произвёл на меня впечатление в нынешнем сезоне? "Краснодар" — молодцы. Так же, как и "Урал". Особенно "Урал". У него вообще таких особых возможностей финансовых нет, и при таком составе Гончаренко создал очень хорошую команду", — сказал Нигматуллин.
"Краснодар" после пяти матчей чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице первое место. Завтра, 25 августа, команда проведёт выездной матч с воронежским "Факелом".
У "Урала" также 13 очков, но второе место из-за разницы дополнительных показателей. В следующем туре команда на выезде сыграет с действующим чемпионом России "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Источник: "Газета.Ру".
Нигматуллин: у "Урала" особых возможностей финансовых нет, и при таком составе Гончаренко создал очень хорошую команду
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин назвал "Краснодар" и "Урал" среди тех команд, которые произвели на него большее впечатление на старте сезона.
Фото: личный архив