"Он просто не вписался в коллектив, не прижился в нем, значит такой исход неминуемый... Он стал хуже играть, хуже тренироваться, потерял форму. Пускай попробует себя в "Динамо", но у него там ничего не получится", — сказал Пономарев.
25-летний Карраскаль был арендован ЦСКА у аргентинского клуба "Ривер Плейт" в феврале 2022 года. Летом 2022 года ЦСКА выкупил его контракт, подписав соглашение до лета 2026 года. В текущем сезоне колумбийский полузащитник ещё не выходил на поле из-за восстановления после травмы.
Сообщалось, что ЦСКА и "Динамо" согласовали условия перехода Карраскаля.
Источник: Betonmobile.ru
Ветеран ЦСКА Пономарев — о Карраскале: пускай попробует себя в "Динамо", но у него там ничего не получится
Ветеран ЦСКА Пономарев прокомментировал возможный уход полузащитника команды Хорхе Карраскаля в "Динамо".
Фото: СЭ