"Как оценю результаты "Спартака"? Я не сторонник по итогам трех туров возносить до небес, и по итогам двух проигрышей уничтожать", — сказал Мележиков.
Напомним, "Спартак" после трёх стартовых туров шёл на первом месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав девять из девяти очков. Затем команда Гильермо Абаскаля проиграла два матча и опустилась на шестую позицию.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Мележиков — о "Спартаке": не сторонник по итогам трех туров возносить до небес, и по итогам двух поражений уничтожать
Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
Фото: РИА Новости