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Мележиков — о "Спартаке": не сторонник по итогам трех туров возносить до небес, и по итогам двух поражений уничтожать

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Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
Фото: РИА Новости
"Как оценю результаты "Спартака"? Я не сторонник по итогам трех туров возносить до небес, и по итогам двух проигрышей уничтожать", — сказал Мележиков.

Напомним, "Спартак" после трёх стартовых туров шёл на первом месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав девять из девяти очков. Затем команда Гильермо Абаскаля проиграла два матча и опустилась на шестую позицию.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Мележиков
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