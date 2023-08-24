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Нигматуллин: хочется, чтобы при всех вложениях сил и души Галицкого, "Краснодар" добрался до титулов

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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин пожелал удачи "Краснодару" и владельцу клуба Сергею Галицкому.
Фото: РИА Новости Спорт
"Хочется, чтобы при всех вложениях сил и души Галицкого, "Краснодар" добрался до титулов. Но пока чего-то все время не хватает. Так же было и в этом году в финале Кубка", — рассказал Нигматуллин.

Напомним, Сергей Галицкий является основателем и владельцем футбольного клуба "Краснодар". Команда дважды добиралась под его владением до финала Кубка России, но дважды проигрывала. Также у "Краснодара" есть серебряные медали чемпионата страны.

Источник: "Газета.Ru".


Галицкий Нигматуллин Краснодар
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