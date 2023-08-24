"Хочется, чтобы при всех вложениях сил и души Галицкого, "Краснодар" добрался до титулов. Но пока чего-то все время не хватает. Так же было и в этом году в финале Кубка", — рассказал Нигматуллин.
Напомним, Сергей Галицкий является основателем и владельцем футбольного клуба "Краснодар". Команда дважды добиралась под его владением до финала Кубка России, но дважды проигрывала. Также у "Краснодара" есть серебряные медали чемпионата страны.
Источник: "Газета.Ru".
Нигматуллин: хочется, чтобы при всех вложениях сил и души Галицкого, "Краснодар" добрался до титулов
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин пожелал удачи "Краснодару" и владельцу клуба Сергею Галицкому.
Фото: РИА Новости Спорт