– Сазонов – это игрок, за которым мы следим уже некоторое время, но официального предложения нет. Мы работаем над парой профилей, включая его, – цитирует Бальцаретти Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник "Динамо" Саба Сазонов попал в сферу интересов итальянского "Удинезе", который уже сделал предложение по центральному защитнику сборной Грузии. По информации "СЭ", за переход 21-летнего грузина клуб Серии А предложил 2 млн евро. Помимо "Удинезе", на Сазонова претендуют загребское "Динамо" и французский "Лион".
Сазонов оказался в "Динамо" в 2021 году, когда покинул академию "Зенита". В прошлом году спортсмен, не дождавшись предложения от сборной России, принял решение выступать за сборную Грузии. За "Динамо" Сазонов провел 43 игры, записав на свой счет единственный гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 млн евро.
Спортдиректор "Удинезе": мы следим за Сазоновым уже некоторое время, но официального предложения нет
Спортивный директор "Удинезе" Федерико Бальцаретти прокомментировал новость о том, что итальянский клуб предлагает "Динамо" два миллиона евро за защитника сборной Грузии Сабу Сазонова.
Фото: ФК "Динамо"