– Хорошо, что Безбородов не закончил после такого. Конечно, это самая резонансная и серьезная ошибка после начала чемпионата. Да, у кого-то в голове были варианты, что после этого момента он закончит карьеру. Тем более, прецеденты у нас были. Хорошо, что для него все так складывается. Думаю, через тур-другой Безбородов вернется к работе на футбольном поле, – цитирует Николаева РИА Новости.
Судейский департамент РФС не назначал арбитр из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова на матчи чемпионата России на протяжении трех туров. Причиной послужила грубая ошибка 50-летнего рефери в матче 2-го тура РПЛ между "Ахматом" и ЦСКА (2:3), связанная с использованием протокола VAR.
В этой игре в Грозном, которая состоялась 30 июля, все 5 мячей были забиты с 11-метровой отметки. Нападающий "армейцев" Федор Чалов оформил хет-трик с пенальти и принес своей команде выездную победу. В ближайшем туре Безбородов получил назначение в качестве арбитра VAR на игру между "Сочи" и "Локомотивом", которая состоится 27 августа в 20:00 по мск. Также к судейству матчей высшего дивизиона чемпионата России вернулся представитель ростовского судейского корпуса Сергей Иванов, которому доверили работу на игре в Самаре "Крылья Советов" – "Балтика".
Бывший судья ФИФА Николаев: хорошо, что Безбородов не закончил карьеру после такого
Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев отреагировал на возвращение к судейству матчей высшего дивизиона чемпионата России 50-летнего Владислава Безбородова.
Фото: РФС