- Учитывая последние события, "Спартак" должен реабилитироваться и включаться в гонку, поэтому дома надо обыгрывать "Ахмат". Хотя "Ахмат" поменял тренерский штаб и крупно выиграл. "Ахмат" - неудобный соперник? У "Спартака" нет удобных или неудобных соперников. Они могут и проиграть, и выиграть. Естественно, "Ахмат" будет пытаться выиграть. Тем более, их тренер Ромащенко - спартач. Он по-любому захочет обыграть "Спартак", - передает слова Ещенко "Чемпионат".
26 августа в матче 6 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграет на своем поле с грозненским "Ахматом", игра начнется в 19:30 по столичному времени. После 5 сыгранных матчей в активе красно-белых 9 очков, после трех стартовых побед москвичи потерпели два поражения подряд - от "Урала" на выезде (2:3) и от "Зенита" на своем поле (1:3). В текущей турнирной таблице "Спартак" находится на шестом месте.
"Ахмат" с 6 очками в 5 матчах занимает девятую позицию в таблице, в последнем туре грозненцы разгромили на своем поле "Оренбург" (4:0), этот матч стал дебютным для нового главного тренера - экс-полузащитника "Спартака" Мирослава Ромащенко.
Ещенко: у "Спартака" нет удобных или неудобных соперников. Тем более, тренер "Ахмата" Ромащенко - спартач
Экс-защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко высказался о предстоящей встрече красно-белых с "Ахматом" в рамках 6 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"