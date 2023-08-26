– Обследование прошло. Планировалось, что он вернется через две-три недели. Надеемся, что даже раньше. Время покажет, сможет ли он играть в следующей встрече и в матче в Грозном. Надо подождать, — передает слова Осинькина "РБ Спорт".
18 августа самарские "Крылья Советов" в пятом туре Российской Премьер-Лиги сыграли против казанского "Рубина". "Волжане" уступили команде из Татарстана со счетом 1:2. Примечательно, что единственный мяч в составе самарчан забил полузащитник Бенхамин Гарре. Но после первого тайма он был заменен из-за травмы.
Завтра, 27 августа, "Крылья Советов" сыграют против калининградской "Балтики" в рамках шестого тура чемпионата России. 30 августа самарский клуб сразится с грозненским "Ахматом" в Кубке страны.
Полузащитник "Крыльев Советов" Гарре может восстановиться к кубковой игре с "Ахматом"
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, когда полузащитник его команды Бенхамин Гарре вернется на поле.
Фото: "Чемпионат"