- Это нужная игра для нас, мы должны оттолкнуться и понять, куда нам идти. Лучше так потерять три очка, и это будет хорошая пища для размышления. Мы играли в такой футбол, который удобен "Зениту", много теряли мяч в центре поля. Из-за этого не оказывали никакого давления на соперника. Очень плохо действовали в начале атаки. Двойная замена в перерыве? Тот случай, когда игроки должны получать практику.
Сегодня, 26 августа, в матче шестого тура российской Премьер-лиги "Зенит" принимал на своем поле "Урал". Первый тайм закончился с неутешительным счетом 3-0 для подопечных Виктора Гончаренко. Забитыми мячами в составе хозяев отметились нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра, и атакующий полузащитник Клаудиньо. Во втором тайме Кассьерра сделал дубль, установив таким образом окончательный счет в этом поединке. Отметим, что екатеринбуржцы потерпели первое поражение в РПЛ в текущем сезоне. На счету уральцев до сегодняшнего дня было 4 победы и одна ничья в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко: "Урал" играл в футбол, удобный "Зениту". Лучше так потерять 3 очка, будет хорошая пища для размышления
Главный тренер "Урала" Виктор Ганчаренко подвел итоги разгромного поражения от "Зенита" в матче 6-го тура РПЛ (4:0).
Фото: football.by