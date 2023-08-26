Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
4 - 0 4 0
УралЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
ДинамоЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
АхматЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Ростов2 тайм
П1 1.08X 9.7П2 50

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 0 0 0
ВолгарьЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
Кубань
0 - 1 0 1
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 2 2 2
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
3 - 2 3 2
НоттингемЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Брайтон
1 - 3 1 3
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
Альмерия2 тайм
П1 1.03X 14.5П2 500
Гранада
2 - 1 2 1
Мальорка2 тайм
П1 1.4X 4.1П2 12.5
Севилья
22:30
ЖиронаНе начат
П1 1.98X 3.65П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Фрозиноне
2 - 1 2 1
АталантаЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
П1 1.7X 3.9П2 4.9
Верона
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
П1 4.25X 3.45П2 1.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
1 - 4 1 4
УнионЗавершен
Бохум
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Кёльн
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
ВердерЗавершен
Хайденхайм
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
2 - 0 2 0
Брест2 тайм
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.62X 4.5П2 5.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Гончаренко: "Урал" играл в футбол, удобный "Зениту". Лучше так потерять 3 очка, будет хорошая пища для размышления

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Урала" Виктор Ганчаренко подвел итоги разгромного поражения от "Зенита" в матче 6-го тура РПЛ (4:0).
Фото: football.by
- Это нужная игра для нас, мы должны оттолкнуться и понять, куда нам идти. Лучше так потерять три очка, и это будет хорошая пища для размышления. Мы играли в такой футбол, который удобен "Зениту", много теряли мяч в центре поля. Из-за этого не оказывали никакого давления на соперника. Очень плохо действовали в начале атаки. Двойная замена в перерыве? Тот случай, когда игроки должны получать практику.

Сегодня, 26 августа, в матче шестого тура российской Премьер-лиги "Зенит" принимал на своем поле "Урал". Первый тайм закончился с неутешительным счетом 3-0 для подопечных Виктора Гончаренко. Забитыми мячами в составе хозяев отметились нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра, и атакующий полузащитник Клаудиньо. Во втором тайме Кассьерра сделал дубль, установив таким образом окончательный счет в этом поединке. Отметим, что екатеринбуржцы потерпели первое поражение в РПЛ в текущем сезоне. На счету уральцев до сегодняшнего дня было 4 победы и одна ничья в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"


Гончаренко Урал Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится