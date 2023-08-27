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Осинькин – о победе над "Балтикой": второй гол забили не без фарта

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над калининградской "Балтикой" (2:1) в 6-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— Конечно, два разных тайма. Во втором, понимая, что чуть-чуть не успеваем в плане доминирования, должны были играть по счету. Опустошение после пропущенного гола, конечно, было, но мы сразу начали играть не на удержание мяча и единственного очка, а на победу. Второй гол забили не без фарта. Только вчера смогли заявить Зотова. Очень рады за него, потому что он потрясающий парень, нужный команде.

Сегодня, 27 августа, самарские "Крылья Советов" провели домашний матч против калининградской "Балтики" в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "волжан". Отметим, что победный мяч хозяева поля забили уже в компенсированное время.

После шести туров чемпионата России по футболу на счету самарских "Крыльев Советов" 11 набранных баллов. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на промежуточной четвертой строчке в турнирной таблице. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги "волжане" сразятся против воронежского "Факела". Данная встреча состоится второго сентября.

Источник: "Матч ТВ"


Осинькин Крылья Советов Балтика
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