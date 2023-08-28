"В России всяко лучше, чем где-нибудь в Африке или где-то еще. Вот иностранцы и стараются получить российское гражданство. В России вон им платят, квартиры дают", — сказал Канчельскис.
25-летний Конате играет за грозненскую команду третий сезон. В нём он принял участие в восьми матчах, в которых забил два гола. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года, по данным Transfermarkt.
Источник: Sport24.
Канчельскис: в России всяко лучше, чем где-нибудь в Африке. Вот иностранцы и стараются получить гражданство
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал получение гражданства нападающим "Ахмата" Мохамедом Конате.
Фото: "Чемпионат"