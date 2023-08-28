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Канчельскис: в России всяко лучше, чем где-нибудь в Африке. Вот иностранцы и стараются получить гражданство

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал получение гражданства нападающим "Ахмата" Мохамедом Конате.
Фото: "Чемпионат"
"В России всяко лучше, чем где-нибудь в Африке или где-то еще. Вот иностранцы и стараются получить российское гражданство. В России вон им платят, квартиры дают", — сказал Канчельскис.

25-летний Конате играет за грозненскую команду третий сезон. В нём он принял участие в восьми матчах, в которых забил два гола. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года, по данным Transfermarkt.

Источник: Sport24.


Канчельскис Конате Ахмат
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