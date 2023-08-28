"У Ренана больше нет травмы, он сыграет в следующем матче против "Балтики", — сказал Гарсия.
19-летний Ренан в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с "Зенитом", заключенный в январе 2023 года, действует до конца сезона-2027/2028.
В нынешнем сезоне "Зенит" идёт на втором месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 13 очков в шести турах.
Источник: Metaratings.
Агент Ренана: у Роберта больше нет травмы, он сыграет в следующем матче
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника "Зенита" Роберта Ренана, рассказал, что футболист восстановился после травмы.
Фото: ФК "Зенит"