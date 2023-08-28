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Агент Ренана: у Роберта больше нет травмы, он сыграет в следующем матче

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника "Зенита" Роберта Ренана, рассказал, что футболист восстановился после травмы.
Фото: ФК "Зенит"
"У Ренана больше нет травмы, он сыграет в следующем матче против "Балтики", — сказал Гарсия.

19-летний Ренан в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с "Зенитом", заключенный в январе 2023 года, действует до конца сезона-2027/2028.

В нынешнем сезоне "Зенит" идёт на втором месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 13 очков в шести турах.

Источник: Metaratings.


Ренан Зенит
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