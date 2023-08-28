"Всегда уважал Артема: он прямолинейный человек, профессиональный футболист, вправе высказывать то, что хочет. Но я повторяю, что футболисту нужно быть немножко аккуратнее в высказываниях и поступках. Он не хотел общаться, потому что зачастую журналисты задают такие вопросы, на которые не хочется отвечать", — сказал Аленичев.
Напомним, после одного из матчей у футболиста случился конфликт с одним из журналистов. Дзюба пообещал засунуть тому телефон в одно место. Затем обоих вызвали в КДК, где Дзюбу дисквалифицировали на один матч условно и оштрафовали. Сейчас спортсмен успешно выступает за "Локомотив", с которым у него действующий контракт до конца сезона.
Источник: ТАСС.
Аленичев: всегда уважал Дзюбу: он прямолинейный человек, профессиональный футболист, вправе высказывать то, что хочет
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался про нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу.
Фото: "Чемпионат"