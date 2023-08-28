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"Матч ТВ": Изидор покинул расположение "Локомотива" для перехода на правах аренды в "Марсель"

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Нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор покинул расположение московского клуба и перейдет на правах аренды во французский "Марсель".
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, 22-летний француз вместе с командой вернулся из Сочи после выездного матча 6-го тура РПЛ и готовится вылететь во Францию для прохождения медосмотра и подписания арендного соглашения с "Марселем".

Ранее сообщалось о том, что бронзовый призер чемпионата Франции согласовал трансфер Изидора с "Локомотивом" за 7 млн евро. У форварда еще три года по контракту с "железнодорожниками". На старте нового сезона Вильсон забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах РПЛ и Кубка России.

Источник: "Матч ТВ"


Локомотив Марсель Изидор Лига 1
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