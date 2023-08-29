– Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, — в мешок и в Черное море. Результат где?! Надо на своих ставку делать, — цитирует Овчинникова "СпортКП".
В трех стартовых турах Российской Премьер-лиги московский "Спартак" достиг 100-процентного показателя, набрав девять очков из девяти возможных. Однако в трех последних турах красно-белые не сумели добыть ни одной виктории. После шести туров чемпионата России по футболу на счету подопечных Гильермо Абаскаля десять баллов. Они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.
Овчинников: всех этих легионеров "Спартака", — в мешок и в Черное море. Надо на своих ставку делать
Российский тренер Валерий Овчинников высказался о выступлении легионеров московского "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"