– Мы сыграли достаточно хорошо, но не было той уверенности и того запаса прочности все 90 минут. У игроков "Рубина" было достаточно много брака в простых ситуациях, где-то не очень хорошо реагировали. Но все игроки были заряжены на игру, равнодушия не было.
Сегодня, во вторник, казанский "Рубин" на своем поле провел матч против екатеринбургского "Урала" в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Коллектив Рашида Рахимова одержал победу со счетом 2:1. После трех игр на счету команды из Татарстана три балла. Она занимает промежуточное третье место в турнирной таблице квартета B.
В четвертом туре группового этапа Кубка России казанский "Рубин" дома сыграет против "Ростова". Данная встреча состоится 20 сентября.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов – о победе над "Уралом": "Рубин" сыграл достаточно хорошо, но не было запаса прочности все 90 минут
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов оценил победу своей команды над екатеринбургским "Уралом" (2:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: "Матч ТВ"