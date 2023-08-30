– Я не смотрел это шоу и точно не планирую. Все это происходит ради медийности, востребованности и просмотров. Безусловно, я видел отрывки их "творчества" в Telegram-каналах. Если представить, как Олег Романцев, Юрий Семин или Валерий Газзаев прилюдно наяривают на камеру, изображая своего экс-подчиненного футболиста, как это делал Слуцкий, то это не из той вселенной, где я хотел бы жить. Если нравится этим заниматься – занимайтесь. Но лично я не понимаю, как это можно смотреть, – приводит слова Нигматуллина Metaratings.
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба получил условную дисквалификацию на 2 матча Российской Премьер-Лиги и штраф в 50 тысяч рублей за угрозы в адрес корреспондента, который задал ему вопрос на парковке после игры с "Крыльями Советов". Инцидент произошел 12 августа. Бывший главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию, встал на защиту своего со-ведущего и назвал журналиста "19-летним дебилом". Это высказывание 52-летнего специалиста должно быть рассмотрено на заседании комитета по этике РФС.
Нигматуллин – о шоу Слуцкого и Дзюбы: лично я не понимаю, как это можно смотреть
Бывший вратарь "Локомотива", "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу YouTube-шоу "Ну так нельзя!", ведущими которого являются Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото: ФК "Локомотив"