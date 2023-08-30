Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Сочи
17:15
ЦСКАНе начат
П1 3.45X 3.55П2 2.22
Ахмат
17:15
Крылья СоветовНе начат
П1 2.34X 3.6П2 3.1
Ростов
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.4X 3.7П2 2.9
Балтика
19:30
ЗенитНе начат
П1 3.85X 3.65П2 2.01
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Нигматуллин – о шоу Слуцкого и Дзюбы: лично я не понимаю, как это можно смотреть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вратарь "Локомотива", "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу YouTube-шоу "Ну так нельзя!", ведущими которого являются Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото: ФК "Локомотив"
– Я не смотрел это шоу и точно не планирую. Все это происходит ради медийности, востребованности и просмотров. Безусловно, я видел отрывки их "творчества" в Telegram-каналах. Если представить, как Олег Романцев, Юрий Семин или Валерий Газзаев прилюдно наяривают на камеру, изображая своего экс-подчиненного футболиста, как это делал Слуцкий, то это не из той вселенной, где я хотел бы жить. Если нравится этим заниматься – занимайтесь. Но лично я не понимаю, как это можно смотреть, – приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба получил условную дисквалификацию на 2 матча Российской Премьер-Лиги и штраф в 50 тысяч рублей за угрозы в адрес корреспондента, который задал ему вопрос на парковке после игры с "Крыльями Советов". Инцидент произошел 12 августа. Бывший главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию, встал на защиту своего со-ведущего и назвал журналиста "19-летним дебилом". Это высказывание 52-летнего специалиста должно быть рассмотрено на заседании комитета по этике РФС.


Локомотив Рубин Нигматуллин Слуцкий Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится