– У нас в раздевалке стоит пицца, кола, есть протеиновые батончики. Можно кушать, пить. Я восстанавливаюсь дома, с семьей, играю с дочкой. Мне это помогает больше всего. Что я выберу — колу или пиво? Может, лучше вино (смеется). У всех свои секреты.
27-летний Никита Чернов с февраля 2022 года является футболистом московского "Спартака". Его действующий трудовой договор с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в два миллиона евро. В нынешнем сезоне российский игрок принял участие в трех матчах. Центральный защитник сумел записать в свой актив одну результативную передачу.
Источник: "СЭ"
Защитник "Спартака" Чернов: что я выберу — колу или пиво? Может, лучше вино
Защитник московского "Спартака" Никита Чернов рассказал о том, как он восстанавливается после матчей.
Фото: "Матч ТВ"