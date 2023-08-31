"Непонятно, кто на сегодняшний день здесь первый. Я, во всяком случае, не понял", — сказал Кафанов.
Специалист объяснил, что все три вратаря "Спартака" в нынешнем сезоне провели в равных пропорциях равное количество матчей, поэтому для их вызова в сборную России кто-то из них должен был провести больше встреч в нынешнем сезоне.
Источник: ТАСС.
Кафанов — о невызове вратарей "Спартака" в сборную: непонятно, кто на сегодняшний день здесь первый
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в команде на сентябрьский сбор не оказалось ни одного голкипера "Спартака".
Фото: "Чемпионат"