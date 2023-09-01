"Краснодар" после прихода Ивича стал делать акцент на результат, а не зрелищность, который требует Галицкий? Вы обратили внимание, что сейчас игра стала более рациональной? Значит, для достижения цели такой ее видит Ивич", — сказал Романцев.
"Краснодар" в шести турах чемпионата России по футболу набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице первое место. Ниже располагаются "Зенит" и "Урал", у которых по 13 очков. Уже завтра, 2 сентября, команда Ивича проведёт матч чемпионата страны со "Спартаком". Встреча пройдёт в Краснодаре и станет последней до международной паузы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев: Ивич делает акцент на результат, а не зрелищность, которую требует Галицкий? Значит, такую игру он видит
Советский тренер Олег Романцев высказался о "Краснодаре".
Фото: ТАСС / Александр Демьянчук