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Романцев: Ивич делает акцент на результат, а не зрелищность, которую требует Галицкий? Значит, такую игру он видит

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Советский тренер Олег Романцев высказался о "Краснодаре".
Фото: ТАСС / Александр Демьянчук
"Краснодар" после прихода Ивича стал делать акцент на результат, а не зрелищность, который требует Галицкий? Вы обратили внимание, что сейчас игра стала более рациональной? Значит, для достижения цели такой ее видит Ивич", — сказал Романцев.

"Краснодар" в шести турах чемпионата России по футболу набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице первое место. Ниже располагаются "Зенит" и "Урал", у которых по 13 очков. Уже завтра, 2 сентября, команда Ивича проведёт матч чемпионата страны со "Спартаком". Встреча пройдёт в Краснодаре и станет последней до международной паузы.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Краснодар Ивич Галицкий Романцев
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