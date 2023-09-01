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L'Equipe: форвард "Локомотива" Вильсон Изидор может перейти в "Метц"

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Форвард "Локомотива" Вильсон Изидор может стать игроком французского клуба Лиги 1 "Метц".
Фото: ФК "Локомотив"
По сведениям источника, "Метц" нацелился на нападающего московского "Локомотива" Вильсона Изидора. Французская сторона изучает вариант аренды 23-летнего уроженца Ренна и возможностью дальнейшего выкупа.

Вильсон перешел в "Локомотив" из "Монако" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Изидор появился на поле в четырех матчах "железнодорожников" в чемпионате России, отличившись забитым голом. Контракт "красно-зеленых" с французом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 3 млн евро.

Источник: L'Equipe


Локомотив Метц Изидор Лига 1 Российские трансферы
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