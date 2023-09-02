- Всё верно, но в данный момент стороны далеки от соглашения. "Каза Пия" хочет получить 3 миллиона евро. В прошлом сезоне Лелу был одним из лучших левых защитников, это очень талантливый футболист, - передает слова представителя агентства "РБ Спорт".
Ранее появилась информация о трансферном интересе московского ЦСКА к 23-летнему левому защитнику португальского клуба "Каза Пия" Леонардо Лелу после вероятного срыва перехода защитника "РБ Брагантино" Жунинью Капишабы. В прошедшем сезоне на счету игрока 31 матч за свою команду во всех турнирах, 1 забитый гол и 6 результативных передач.
Агентство защитника Лелу: "Каза Пия" хочет получить от ЦСКА 3 миллиона евро
В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника португальской "Каза Пии" Леонардо Лелу, ответили на вопрос о наличии переговоров по его переходу московский ЦСКА.
Фото: ФК "Каза Пия"