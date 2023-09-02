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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
15:15
РубинНе начат
П1 2.4X 3.25П2 3.3
Крылья Советов
17:30
ФакелНе начат
П1 1.9X 3.55П2 4.5
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.55X 3.8П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
17:00
СоколНе начат
П1 2.04X 3.35П2 3.8
Алания
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.64X 4П2 5.2
Химки
18:00
КубаньНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
0 - 1 0 1
Эвертон1 тайм
Манчестер Сити
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.19X 8П2 16
Челси
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.44X 5П2 7.4
Брентфорд
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.75X 4П2 4.7
Бёрнли
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.7X 3.9П2 1.98
Брайтон
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.42X 3.9П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Гранада1 тайм
П1 1.47X 4.5П2 7.3
Реал Мадрид
17:15
ХетафеНе начат
П1 1.39X 5П2 9
Алавес
19:30
ВаленсияНе начат
П1 2.95X 2.95П2 2.85
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.03X 3.5П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
19:30
ФрозинонеНе начат
П1 1.96X 3.6П2 4.2
Болонья
19:30
КальяриНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.8
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.64X 4.3П2 5.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.23X 3.65П2 3.25
Хоффенхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.6X 3.8П2 2.6
Байер
16:30
ДармштадтНе начат
П1 1.27X 6.8П2 11
Вердер
16:30
МайнцНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.65
Аугсбург
16:30
БохумНе начат
П1 2.26X 3.65П2 3.15
Боруссия М
19:30
БаварияНе начат
П1 8.8X 6.8П2 1.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
18:00
РеннНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.24
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.04X 3.95П2 3.5
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Агентство защитника Лелу: "Каза Пия" хочет получить от ЦСКА 3 миллиона евро

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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника португальской "Каза Пии" Леонардо Лелу, ответили на вопрос о наличии переговоров по его переходу московский ЦСКА.
Фото: ФК "Каза Пия"
- Всё верно, но в данный момент стороны далеки от соглашения. "Каза Пия" хочет получить 3 миллиона евро. В прошлом сезоне Лелу был одним из лучших левых защитников, это очень талантливый футболист, - передает слова представителя агентства "РБ Спорт".

Ранее появилась информация о трансферном интересе московского ЦСКА к 23-летнему левому защитнику португальского клуба "Каза Пия" Леонардо Лелу после вероятного срыва перехода защитника "РБ Брагантино" Жунинью Капишабы. В прошедшем сезоне на счету игрока 31 матч за свою команду во всех турнирах, 1 забитый гол и 6 результативных передач.


ЦСКА Российские трансферы
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