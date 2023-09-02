— Очень важная победа для нас. Сегодня было сложно, но мы победили и набрали важные очки. Начали чемпионат не так, как хотели. Сейчас можно выйти в небольшой отпуск в хорошем настроении, с уверенностью в том, что у нас все впереди.
Сегодня, 2 сентября 2023 года, грозненский "Ахмат" провел выездной матч против екатеринбургского "Урала" в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Чечни. Отметим, что лучшим игроком минувшего поединка был признан голкипер Гиорги Шелия.
Грозненский "Ахмат" благодаря сегодняшнему результату заработал десять баллов. Он поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Шелия – о победе над "Уралом": очень важные очки для "Ахмата". Мы начали чемпионат не так, как хотели
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия прокомментировал победу грозненского клуба над екатеринбургским "Уралом" (1:0) в 7-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"