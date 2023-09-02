– Легко обыграли "Спартак"? Не сказать, что легко. У "Спартака" были моменты.
О чем жестикулировал перед выполнением пенальти? Защитник "Спартака" [Бабич] стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма. Если бы я так бил, то шел бы отскок от поля. Главное, что забили и выиграли, – приводит слова Сперцяна "СЭ".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Сперцян: перед пенальти защитник "Спартака" Бабич стоял и бил по точке, была огромная яма
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал победу в домашнем матче 7-го тура РПЛ над "Спартаком" (2:0).
Фото: ФК "Краснодар"