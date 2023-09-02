20-летний футболист неосторожно отпасовал в свою штрафную площадь. Вратарь "красно-белых" Александр Селихов не успел к мячу и сбил в подкате нападающего хозяев Александра Кокшарова, который был готов перехватить мяч.
– Не хватило разнообразия в атаке, играли узконаправлено. Ситуация со вторым голом? В первую очередь подумал выбить в аут. Потом принял, увидел Селихова и решил сохранить. Тут по принципу: лучшее – враг хорошего. Конечно, это моя ошибка. Нужно было сыграть проще. Так получилось. Хочется быть стабильнее, играть везде хорошо и результативно, – приводит слова Денисова "Матч ТВ".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Защитник "Спартака" Денисов – об ошибке в матче с "Краснодаром": лучшее – враг хорошего
Защитник "Спартака" Даниил Денисов признал свою ошибку в эпизоде с пенальти на 81-й минуте выездного матча 7-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"