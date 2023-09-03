– Конкуренция в футболе — это хорошо. Она должна быть в менталитете всех, кто играет. А для тех, кто не играет — не упустить шанс и стараться не ставить в сомнения тренеров. В нашей команде хорошая конкуренция. В воротах с Лантратовым все спокойно — он заслужил! Хорошо играл и играет сейчас. Нормально к этому отношусь.
37-летний Маринато Гильерме является футболистом московского "Локомотива" с августа 2007 года. Его действующее соглашение с "железнодорожниками" истекает в июне 2024 года. В нынешнем сезоне бразильский голкипер принял участие в двух матчах. Он пропустил два мяча и один раз сумел отыграть на ноль.
27-летний Лантратов с января текущего года выступает за московский "Локомотив". Его действующий трудовой договор с красно-зелеными истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне Илья провел семь матчей, пропустил 10 мячей и однажды отыграл на ноль.
Источник: Sport24
Вратарь "Локомотива" Гильерме: в воротах с Лантратовым все спокойно — он заслужил играть
Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме ответил на вопрос о том, как он относится к статусу запасного в стане "железнодорожников".
Фото: "Чемпионат"