"Рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте", — сказал Григорьянц.
Напомним, Марио Фернандес не скрывал своих эмоций, когда его команда забила гол в ворота ЦСКА — клуба, чьи цвета он защищал с 2012 по 2022 год. Во время забега Фернандес, уже заменённый к тому моменту, пересёк все доступные зоны.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Григорьянц: КДК рассмотрит выход Фернандеса за пределы технической зоны во время празднования гола "Зенита"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит выход защитника "Зенита" Марио Фернандеса за пределы технической зоны во время матча с ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф