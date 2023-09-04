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Григорьянц: КДК рассмотрит выход Фернандеса за пределы технической зоны во время празднования гола "Зенита"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит выход защитника "Зенита" Марио Фернандеса за пределы технической зоны во время матча с ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте", — сказал Григорьянц.

Напомним, Марио Фернандес не скрывал своих эмоций, когда его команда забила гол в ворота ЦСКА — клуба, чьи цвета он защищал с 2012 по 2022 год. Во время забега Фернандес, уже заменённый к тому моменту, пересёк все доступные зоны.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Григорьянц Зенит КДК ЦСКА Фернандес
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