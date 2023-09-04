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Орлов: у Фернандеса не было проблем с настроем на ЦСКА. Это его лучшая игра за "Зенит"

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает игру с ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ лучшей, которую за "Зенит" проводил защитник Марио Фернандес.
Фото: ФК "Зенит"
"Марио, конечно, не испытывал проблем с настроем на ЦСКА. Был активен, проделал большой объем работы на фланге! Это был пока его лучший матч в составе "Зенита", — сказал Орлов.

Напомним, 32-летний Фернандес имел в этой встрече несколько возможностей забить, но в дело либо вступало положение "вне игры", либо Игорь Акинфеев. Фернандес в этой встрече постоянно подвергался свисту со стороны трибун, так как армейские болельщики не могут ему простить тот факт, что при возвращении в Россию он оказался не в ЦСКА, а в "Зените".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Орлов Фернандес ЦСКА Зенит
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