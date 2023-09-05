Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Ташуев: "Ахмат" от меня устал? Глупость полная, все игроки говорили, что атмосфера изменилась

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев отреагировал на слова агента Антона Смирнова в свой адрес.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Агент Смирнов заявил, что "Ахмат" от меня устал? Глупость полная. Откуда агенту что-то знать? Чего от меня уставать-то? Наоборот, когда я пришел, все игроки говорили, что атмосфера в команде изменилась, и все стало хорошо", — сказал Ташуев.

Напомним, после увольнения Ташуева главным тренером грозненской команды стал Мирослав Ромащенко. При нём команда в трёх матчах чемпионата России по футболу одержала две победы и единожды сыграла вничью.

В следующем туре грозненская команда сыграет дома с "Краснодаром". Матч состоится 16 сентября.

Источник: "Спорт день за днём".


Смирнов Ташуев Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится