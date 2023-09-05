– ЭСК РФС по обращению "Зенита" рассмотрит четыре эпизода по итогам матча с ЦСКА. Это моменты на 37-й, 75-й и 83-й минутах с неназначением пенальти, а также эпизод на третьей добавленной к основному времени матча минуте с неудалением Виллиана Роши.
Матч седьмого тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом" состоялся 3 сентября 2023 года. Он прошел на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. "Армейцы" открыли счет на 4-й минуте – в их составе отличился форвард Антон Заболотный. Гости восстановили равновесие на табло на 88-й минуте – этому поспособствовал защитник Дуглас Сантос.
Источник: ТАСС
ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода матча ЦСКА – "Зенит" по просьбе петербуржцев
Петербургский "Зенит" попросил ЭСК РФС рассмотреть четыре эпизода матча 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА, сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза.
Фото: ПФК ЦСКА