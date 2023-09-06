"Допускаю, что Тимур входит в шорт-лист "Локомотива". В нем может находиться любой нападающий. Но мне неизвестно, когда будет совет директоров "Локомотива" и что там будут обсуждать. Нас туда не приглашали", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на ближайшем совете директоров столичного "Локомотива" будет рассмотрена возможность трансфера нападающего "Пари НН" Тимура Сулейманова.
Форвард нижегородцев является воспитанником "железнодорожников". В этом сезоне на счету 23-летнего футболиста 3 забитых гола в 10 сыгранных матчах. Transfermarkt оценивает текущую стоимость Сулейманова в один миллион евро.
Агент допустил, что Сулейманов входит в сферу интересов "Локомотива"
Агент форварда "Пари НН" Тимура Сулейманова Вадим Шпинев прокомментировал информацию об интересе московского "Локомотива" к его клиенту.
Фото: ФК "Пари НН"