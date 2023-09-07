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Семин — о Кварацхелии в числе номинантов на "Золотой мяч": он провел потрясающий сезон, это замечательно

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин, работавший с нападающим Хвичей Кварацхелией, прокомментировал включение грузинского игрока "Наполи" в число номинантов на "Золотой мяч".
Фото: ФК "Локомотив"
"Это замечательно! Хвича играл в нашей лиге за "Локомотив" — нам от этого вдвойне приятно! Он провел потрясающий сезон, и номинация на "Золотой мяч" — оценка его работы специалистами", — сказал Сёмин.

В минувшем сезоне 22-летний грузинский спортсмен в 43 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. В нынешней кампании у футболиста участие в двух матчах и результативная передача. Напомним, Кварацхелия, помимо "Локомотива", выступал в России за "Рубин".

Источник: Sport24.


Cемин Локомотив Кварацхелия Наполи Серия А
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