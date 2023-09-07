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Агент Изидора: мы работаем над переходом Вильсона в "Зенит"

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Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора, рассказал, что его футболист близок к переходу в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
"Возможный переход Изидора в "Зенит"? Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в "Зенит", — сказал Ичбиа.

Ранее сообщалось, что 23-летний французский футболист улетел во Францию, где у него находится беременная жена. Спортсмен хотел продолжить карьеру на родине, однако ни один из клубов не смог удовлетворить требования российской команды. Сообщалось, что нападающий также может уехать в другие клубы, где трансферное окно ещё не закрыто.

Источник: Sport24.


Локомотив Изидор Зенит Российские трансферы
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