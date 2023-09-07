"Возможный переход Изидора в "Зенит"? Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в "Зенит", — сказал Ичбиа.
Ранее сообщалось, что 23-летний французский футболист улетел во Францию, где у него находится беременная жена. Спортсмен хотел продолжить карьеру на родине, однако ни один из клубов не смог удовлетворить требования российской команды. Сообщалось, что нападающий также может уехать в другие клубы, где трансферное окно ещё не закрыто.
Источник: Sport24.
Агент Изидора: мы работаем над переходом Вильсона в "Зенит"
Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора, рассказал, что его футболист близок к переходу в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"