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Меркулов — о предложении "Спартака": Иванов сразу сказал, что не отпустит. Надо было додавливать

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Защитник Михаил Меркулов, завершивший игровую карьеру, вспомнил, как мог оказаться в составе московского "Спартака" в 2019 году.
Фото: ФК "Урал"
"Я мягкий человек, в некоторых моментах можно было додавливать ситуацию. Например, когда было предложение от "Спартака", надо было самому ходить в офис, а не пускать все на самотек.

У Григория Викторовича напрямую спрашивали, отпустит ли он меня. Но он сказал: "Нет". Как обычно, хотят больше, но ничего не получается", — сказал Меркулов.

Последним клубом 29-летнего футболиста была хорватская "Риека", которую он покинул по окончании сезона-2022/2023. С 2020 по 2021 год спортсмен играл за казанский "Рубин", а "Урал" Меркулов представлял с 2015 года. Защитник является воспитанником волгоградского футбола.

Источник: "Матч ТВ".


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