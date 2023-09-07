"Я мягкий человек, в некоторых моментах можно было додавливать ситуацию. Например, когда было предложение от "Спартака", надо было самому ходить в офис, а не пускать все на самотек.
У Григория Викторовича напрямую спрашивали, отпустит ли он меня. Но он сказал: "Нет". Как обычно, хотят больше, но ничего не получается", — сказал Меркулов.
Последним клубом 29-летнего футболиста была хорватская "Риека", которую он покинул по окончании сезона-2022/2023. С 2020 по 2021 год спортсмен играл за казанский "Рубин", а "Урал" Меркулов представлял с 2015 года. Защитник является воспитанником волгоградского футбола.
Источник: "Матч ТВ".
Меркулов — о предложении "Спартака": Иванов сразу сказал, что не отпустит. Надо было додавливать
Защитник Михаил Меркулов, завершивший игровую карьеру, вспомнил, как мог оказаться в составе московского "Спартака" в 2019 году.
Фото: ФК "Урал"