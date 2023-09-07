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Кержаков — о финтах Ренана: Он бразилец и это у него в крови. Пока это можно списать на молодость

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о своём отношении к финтам защитника Роберта Ренана.
Фото: "Чемпионат"
"Финты Ренана? Он бразилец и это у него в крови. Пока это можно списать на молодость и его бразильскую техничную кровь", — сказал Кержаков.

19-летний Роберт Ренан стал футболистом российской команды в зимнюю паузу прошлого сезона. В нынешней кампании спортсмен всё чаще оказывается на скамейке запасных из-за совершённых ошибок. Его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2028 года. Ранее бразилец уже привлекался в расположение национальной команды, но не выходил за неё на поле.

Источник: Sport24.


Ренан Кержаков М Зенит
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