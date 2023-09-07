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Изидор: "Локомотив" принял предложение только от "Зенита" за те же деньги, что предлагали "Марсель" или "Метц"

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Московский "Локомотив" согласовал с "Зенитом" трансфер нападающего Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, 23-летний француз уже сообщил о своем переходе в стан "сине-бело-голубых" московской команде.

– Я хочу покинуть "Локомотив", чтобы больше играть. "Локомотив" принял предложение только от "Зенита" за те же деньги, что предлагали "Марсель" или "Метц", – цитирует сообщение Изидора в командном чате "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Зенит" достиг принципиальной договоренности с "Локомотивом" по поводу трансфера нападающего Вильсона Изидора. Отмечалось, что питерский клуб арендует 23-летнего француза за 1,35 млн евро до конца сезона-2023/24. Арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа. Агент Изидора в комментарии Sport24 подтвердил факт переговоров с руководством "сине-бело-голубых" по поводу трансфера его клиента.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вильсона в 6 млн евро. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2026 года.


Локомотив Зенит Изидор Российские трансферы
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