Как утверждает источник, 23-летний француз уже сообщил о своем переходе в стан "сине-бело-голубых" московской команде.
– Я хочу покинуть "Локомотив", чтобы больше играть. "Локомотив" принял предложение только от "Зенита" за те же деньги, что предлагали "Марсель" или "Метц", – цитирует сообщение Изидора в командном чате "Матч ТВ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Зенит" достиг принципиальной договоренности с "Локомотивом" по поводу трансфера нападающего Вильсона Изидора. Отмечалось, что питерский клуб арендует 23-летнего француза за 1,35 млн евро до конца сезона-2023/24. Арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа. Агент Изидора в комментарии Sport24 подтвердил факт переговоров с руководством "сине-бело-голубых" по поводу трансфера его клиента.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вильсона в 6 млн евро. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2026 года.
Изидор: "Локомотив" принял предложение только от "Зенита" за те же деньги, что предлагали "Марсель" или "Метц"
Фото: ФК "Локомотив"