– Результаты не те, на которые мы рассчитывали. Но все же мы в двух очках от тройки. Это то, на что мы нацелены – занимать самые высокие места. На большой дистанции можно делать выводы. Это не то, на что мы рассчитывали, но у нас еще есть все шансы цепляться за самые высокие места.
Московский "Локомотив" после семи туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 12 набранных баллов. Он занимает шестое место в турнирной таблице. В своем последнем поединке, состоявшемся третьего сентября, "железнодорожники" дома сыграли против калининградской "Балтики". Красно-зеленые добыли победу со счетом 3:2.
В восьмом туре чемпионата России по футболу московский "Локомотив" сыграет на своем поле против "Оренбурга". Данная встреча состоится 17 июня.
Источник: Metaratings
Карпукас – о старте "Локомотива" в РПЛ: результаты не те, на которые мы рассчитывали
Полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас высказался о старте "железнодорожников" в новом розыгрыше чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"