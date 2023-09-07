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Карпукас – о старте "Локомотива" в РПЛ: результаты не те, на которые мы рассчитывали

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Полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас высказался о старте "железнодорожников" в новом розыгрыше чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
– Результаты не те, на которые мы рассчитывали. Но все же мы в двух очках от тройки. Это то, на что мы нацелены – занимать самые высокие места. На большой дистанции можно делать выводы. Это не то, на что мы рассчитывали, но у нас еще есть все шансы цепляться за самые высокие места.

Московский "Локомотив" после семи туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 12 набранных баллов. Он занимает шестое место в турнирной таблице. В своем последнем поединке, состоявшемся третьего сентября, "железнодорожники" дома сыграли против калининградской "Балтики". Красно-зеленые добыли победу со счетом 3:2.

В восьмом туре чемпионата России по футболу московский "Локомотив" сыграет на своем поле против "Оренбурга". Данная встреча состоится 17 июня.

Источник: Metaratings


Локомотив Карпукас
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