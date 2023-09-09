Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
16:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
КубаньНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
16:00
БельгияНе начат
Украина
19:00
АнглияНе начат
Андорра
19:00
БеларусьНе начат
Эстония
19:00
ШвецияНе начат
Северная Македония
21:45
ИталияНе начат
Румыния
21:45
ИзраильНе начат
Косово
21:45
ШвейцарияНе начат

Федотов: ЦСКА акцентировано работает над усилением позиции левого латераля

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какая позиция у "армейцев" нуждается в усилении.
Фото: ПФК ЦСКА
- Усиление какой позиции сейчас для ЦСКА в приоритете? Правый и левый латерали – ключевые игроки атакующего плана в нашей системе игры. На правый фланг мы получили усиление в лице Келлвена. Клуб акцентировано работает по позиции левого латераля, и не только по ней.

Напомним, 22-летний правый защитник Келлвен перешел в ЦСКА 1-го сентября из "Атлетико Паранаэнсе". Бразилец заключил контакт с московским клубом до лета 2028 года.

По итогам семи сыгранных туров текущего розыгрыша российской Премьер-лиги столичный ЦСКА набрал 11 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После международной паузы команда Владимира Федотова примет на своем поле "Крылья Советов" в рамках 8-го тура РПЛ. Матч состоится 16 сентября в Москве и начнется в 14:00 по местному времени.

Источник: Вobsoccer


Федотов ЦСКА Келлвен
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится