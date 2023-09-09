- Усиление какой позиции сейчас для ЦСКА в приоритете? Правый и левый латерали – ключевые игроки атакующего плана в нашей системе игры. На правый фланг мы получили усиление в лице Келлвена. Клуб акцентировано работает по позиции левого латераля, и не только по ней.
Напомним, 22-летний правый защитник Келлвен перешел в ЦСКА 1-го сентября из "Атлетико Паранаэнсе". Бразилец заключил контакт с московским клубом до лета 2028 года.
По итогам семи сыгранных туров текущего розыгрыша российской Премьер-лиги столичный ЦСКА набрал 11 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После международной паузы команда Владимира Федотова примет на своем поле "Крылья Советов" в рамках 8-го тура РПЛ. Матч состоится 16 сентября в Москве и начнется в 14:00 по местному времени.
Источник: Вobsoccer
Федотов: ЦСКА акцентировано работает над усилением позиции левого латераля
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какая позиция у "армейцев" нуждается в усилении.
Фото: ПФК ЦСКА