– "Динамо" победило в Питере, ЦСКА сыграл вничью дома. Так что все реально. Раньше, пожалуй, у "Зенита" была и более сильная команда. Хотя и сейчас она остается реальным претендентом на титул. Но это все же не "космос".
После семи туров чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" имеет на своем счету 14 набранных баллов. Сине-бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице.
Отметим, что в нынешнем сезоне петербургский "Зенит", который на протяжении последних пяти лет выигрывал золото РПЛ, уже играл с екатеринбургским "Уралом". Сине-бело-голубые разгромили "шмелей" на своем поле со счетом 4:0.
Источник: "СЭ"
Президент "Урала" Иванов: у "Зенита" была и более сильная команда. Сейчас это не "космос"
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о том, можно ли в нынешнем сезоне бороться с петербургским "Зенитом" за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"