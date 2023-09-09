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Каррера: не смотрю матчи "Спартака", поэтому не готов говорить о работе Абаскаля

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не готов комментировать выступления красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Матчи мне не удается смотреть, но я всегда слежу за результатами команды. Я не готов говорить о его [Гильермо Абаскаля] работе и об игре его "Спартака", — сказал Каррера.

Отметим, что итальянский специалист прилетел в Москву для участия в матче памяти легендарного Ильи Цымбаларя, ушедшего из жизни почти 10 лет назад (28 декабря 2013 года).

Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. С ним красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России. Сейчас Массимо находится без работы.

Источник: RT.


Каррера Спартак Абаскаль
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