"Матчи мне не удается смотреть, но я всегда слежу за результатами команды. Я не готов говорить о его [Гильермо Абаскаля] работе и об игре его "Спартака", — сказал Каррера.
Отметим, что итальянский специалист прилетел в Москву для участия в матче памяти легендарного Ильи Цымбаларя, ушедшего из жизни почти 10 лет назад (28 декабря 2013 года).
Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. С ним красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России. Сейчас Массимо находится без работы.
Источник: RT.
Каррера: не смотрю матчи "Спартака", поэтому не готов говорить о работе Абаскаля
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не готов комментировать выступления красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ