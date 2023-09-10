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Жирков: моя скромность? Родители хорошо воспитали, а в ЦСКА были примеры Семака и Рахимича

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Бывший российский футболист Юрий Жирков высказался на тему своей скромности.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
"Моя скромность? Родители хорошо воспитали. Когда я попал в свою первую команду — ЦСКА, у меня перед глазами были примеры Сергея Семака, Элвера Рахимича. Они меня хорошо встретили", — заявил Жирков.

Отметим, что семь месяцев назад 40-летний защитник объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом в карьере Жиркова стали подмосковные "Химки", которые он покинул по завершении сезона-2021/2022.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Жирков
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