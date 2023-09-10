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"СЭ": "Динамо" заинтересовано в аренде Виктора, "Бенфика" — не заинтересована

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Московское "Динамо" планировало арендовать защитника "Бенфики" Жоау Виктора, однако португальский клуб не проявляет интереса к подобной сделке.
Фото: Getty Images
25-летний Виктор выступает за "Бенфику" с 2022 года. Вторую часть прошлого сезона бразильский футболист провёл на правах аренды во французском "Нанте". За "Бенфику" Виктор в четырёх матчах заработал одну жёлтую карточку.

Соглашение между Виктором и португальским клубом рассчитано ещё на четыре года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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