"Не посчитайте это нескромным, но, на мой взгляд, Халк и Роберто Карлос были сильнейшими бразильцами, игравшими в чемпионате России", — сказал Феллегер.
37-летний Халк был игроком российской команды с 2012 по 2016 год. За это время спортсмен принял участие в 148 матчах, в которых забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. Сейчас нападающий играет за "Атлетико Минейро".
50-летний Карлос играл за "Анжи" с 2011 по 2012 год. В 28 матчах на его счету пять голов и три результативные передачи. С 2012 по 2013 год Карлос исполнял обязанности спортивного директора и помощника главного тренера в махачкалинской команде. Сейчас функционер работает в мадридском "Реале"
Источник: Metaratings.
Агент Халка: мой клиент и Роберто Карлос были сильнейшими бразильцами, игравшими в РПЛ
Агент Аказ Феллегер, представляющий интересы нападающего Халка, считает своего клиента и защитника Роберто Карлоса лучшими бразильцами, выступавшими в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"